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Снос домов начался в рамках механизма КРТ в районе "Локомотив-Арены" в Новосибирске

Снос домов начался в рамках механизма КРТ в районе "Локомотив-Арены" в Новосибирске

В рамках проекта комплексного развития территории также будет приведено в порядок озеро.В Новосибирске в районе Журинского спуска начался процесс подготовки территории для строительства нового жилого комплекса.

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