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"У всякого террора есть спонсоры": Медведев предупредил Европу о последствиях угроз российской авиации

"У всякого террора есть спонсоры": Медведев предупредил Европу о последствиях угроз российской авиации

За угрозами террористическими угрозами Киева в адрес российской гражданской авиации стоят европейские страны, написал 2 сентября в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

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