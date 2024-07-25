Россиян ожидают 11-дневные новогодние каникулы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Грядущие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Соответствующее положение содержится в проекте постановления правительства о переносе выходных дней в 2025 году, сообщает пресс-служба Минтруда, который и подготовил этот документ.
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