Настольный теннис: Клуб «Sigma Shymkent» (Шымкент) — лидер Высшей лиги

В Караганде завершился III-й тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису. В Суперлиге без поражения провели 9 игр спортсмены столичной «Астаны» и захватили лидерство перед финальным IV туром, который состоится в декабре.
В Караганде завершился III-й тур Открытого командного чемпионата Казахстана по настольному теннису. В Суперлиге без поражения провели 9 игр спортсмены столичной «Астаны» и захватили лидерство перед финальным IV туром, который состоится в декабре.
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