Добрый Мир
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Добрый Мир

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Предатель на зарплате? Что Данила Козловский говорил о СВО, зачем надевал колготки и от кого прятался в США

Предатель на зарплате? Что Данила Козловский говорил о СВО, зачем надевал колготки и от кого прятался в США

Скандалы вокруг Данилы Козловского не утихают годами. Актера называли предателем за слова об СВО, подозревали в наличии американского паспорта — притом, что артист с удовольствием играл героев-патриотов в кино.

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Комментарии
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Лев Добрый
Скот есть скот, из козлов ОН, фамилия об этом говорит!😱👈😜👍
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