Предатель на зарплате? Что Данила Козловский говорил о СВО, зачем надевал колготки и от кого прятался в США

Скандалы вокруг Данилы Козловского не утихают годами. Актера называли предателем за слова об СВО, подозревали в наличии американского паспорта — притом, что артист с удовольствием играл героев-патриотов в кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии