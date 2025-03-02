Экс-чиновнику Росавиации Павлюку огласят приговор по делу о взятках 3 марта

Дорогомиловский районный суд Москвы на следующей неделе огласит приговор бывшему начальнику отдела высшей квалификационной комиссии Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Максиму Павлюку, который стал фигурантом уголовного дела о взятках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии