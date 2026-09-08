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Генералу МВД Малькову потребовалась помощь врачей после задержания за хищение горючего

Генералу МВД Малькову потребовалась помощь врачей после задержания за хищение горючего

Бывшему заместителю начальника подмосковного главка МВД Сергею Малькову потребовалась медицинская помощь после помещения в изолятор временного содержания.

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