Расклеил ласты: установленный на набережной Актау «тюлень» ломается

У недавно появившегося на набережной Актау «тюленя» «расклеилась» ласта. Была ли поломка малой архитектурной формы делом рук отдыхающих или ненадежного монтажа – автор видео не сообщила, однако отметила, что МАФ нуждается в скорейшей реставрации.