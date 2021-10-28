Великое счастье — называть себя русским

МЫ - РУССКИЕ Вопрос русскости — самый любопытный и самый глубокий вопрос нашей современности Зашёл сегодня в социальные сети — и с колоссальным удовольствием прочитал дискуссию под проницательной и честной публикаций уважаемого Александра Литвака.