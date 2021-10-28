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Великое счастье — называть себя русским

Великое счастье — называть себя русским

                         МЫ - РУССКИЕ Вопрос русскости — самый любопытный и самый глубокий вопрос нашей современности Зашёл сегодня в социальные сети — и с колоссальным удовольствием прочитал дискуссию под проницательной и честной публикаций уважаемого Александра Литвака.

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Ирина
Я русская,и горжусь этим!!!
Владимир Худяков
Я тоже русский,тоже зтим горжусь
евгений тимофеев
Вашу позицию целиком разделяю. Есть один момент, на который "важные" люди не хотят обращать внимание. Мы русские, и страна наша Россией зовётся. Но уж никак она не Раша. Это я к тому, что в написании латинскими буквами название должно быть только ROSSIA. В 2016 году в новостной рассылке прочёл и сохранил весьма серьёзное обоснование именно такого написания.
Борис Осипов
Сергей Яминов
Правильно говорил непобедимый А.В.Суворов : "Мы Русские, какой восторг !"
людмила михайлик
Я гожусь, что я, мои предки и потомки Русские, кому=то понадобилось изъять это из паспорта в 90е, тем кто стесняется своей национальности, Держитесь братья!
Vladimir Lioubimcev
Я - русский!!!
валерий двойнишников
Не признаю кличку - россиянин! Не признаю суррогат-русскоговорящий! Мои прадеды, деды русские! И я Русский!
Михаил Платонов
Знакомая иудейская песня. Толька наша, девочка\женщина может сказать, что она Руска, или Руска я. ))) Так она Руска, а не русская, а парень\мужчина её, не русский, а Рус. Время иудеев прошло, и в русских они не спрячутся. Нам не нужны эти прилагательные. )))
Алла Дубинина
Мне очень нравился советский паспорт с указанием национальности.

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