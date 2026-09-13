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25 лауреатов Филдсовской премии выразили обеспокоенность влиянием ИИ на культуру математики

25 лауреатов Филдсовской премии выразили обеспокоенность влиянием ИИ на культуру математики

Двадцать пять лауреатов Филдсовской медали подписали открытое письмо, в котором выражают критику практики использования искусственного интеллекта (ИИ) в математических исследованиях.

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