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Царьград

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Гаубица "Д-30" 18-й армии уничтожила украинский пункт управления дронами.

Гаубица "Д-30" 18-й армии уничтожила украинский пункт управления дронами.

Русские артиллеристы из 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" успешно уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, используя гаубицу "Д-30".

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