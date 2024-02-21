Генерал Кривонос заявил, что солдаты ВСУ в Авдеевке сдались из-за плохой связи

На Украине нашли причину большого количества пленных в Авдеевке. Это связали с позорной практикой.В ходе боевых действий в Авдеевке в плен русской армии попало много украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении.
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