О том, кому Украина обязана своим членством в ООН, в Киеве вспоминают с зубовным скрежетом

Украинская ССР была выведена на международную орбиту руководством Советского Союза В рамках тотального идеологическо-дипломатического наступления, осуществляемого на Россию коллективным Западом и марионеточных киевских властей, обращает на себя внимание маниакальное стремление любой ценой изгнать нашу страну из Совета Безопасности ООН.
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