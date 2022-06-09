О том, кому Украина обязана своим членством в ООН, в Киеве вспоминают с зубовным скрежетом

Украинская ССР была выведена на международную орбиту руководством Советского Союза В рамках тотального идеологическо-дипломатического наступления, осуществляемого на Россию коллективным Западом и марионеточных киевских властей, обращает на себя внимание маниакальное стремление любой ценой изгнать нашу страну из Совета Безопасности ООН.