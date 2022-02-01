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Soha: Путин без единого выстрела вынудил власти США начать обсуждать требования России по гарантиям безопасности

Soha: Путин без единого выстрела вынудил власти США начать обсуждать требования России по гарантиям безопасности

Президент Владимир Путин без единого выстрела вынудил власти Соединенных Штатов начать обсуждать требования Российской Федерации по гарантиям безопасности.

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