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Президент Сербии: Белград отреагирует на конфликт в Косово в случае бездействия НАТО

Президент Сербии: Белград отреагирует на конфликт в Косово в случае бездействия НАТО

По его словам, сербские военные не вошли в Косово не потому, что не считают эти территории своими. Причина заключается в том, что, в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года, у Белграда нет права это делать, уточнил Вучич в эфире TV Pink.

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