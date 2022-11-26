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Малкин не набрал очков во 2-м матче кряду. Ранее была результативная серия из 7 игр

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин принял участие в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1). Россиянин не набрал очков во 2-й игре кряду.

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