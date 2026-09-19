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The Eurasia Daily news agency

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Fico: Ukraine made a huge mistake in April 2022

Fico: Ukraine made a huge mistake in April 2022

Ukraine made a mistake in 2022 when it listened to Western countries and did not sign a peace treaty, Slovak Prime Minister Robert Fico said in a video message to fellow citizens.

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