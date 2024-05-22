Глава МИД Китая назвал первоочередные задачи для ШОС

Шанхайская организация сотрудничества за 23 года существования превратилась в щит безопасности в регионе, заявил на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ШОС в Астане глава МИД КНР Ван И.
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