НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»

55‑летний специалист возглавлял ЦСКА с июля 2021 по май 2024 года. Под его руководством армейцы два раза выиграли Кубок Гагарина (2022, 2023), а Федоров дважды был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх