Космическим силам США урезали бюджет

Конгресс США утвердил бюджет на финансирование Космических сил в 2025 финансовом году, согласно которому будет выделено $28,7 млрд (2,4 трлн рублей), что на 800 миллионов долларов меньше запрошенного бюджета, 21 марта сообщает издание SpaceNews.
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