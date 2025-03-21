Космическим силам США урезали бюджет

Конгресс США утвердил бюджет на финансирование Космических сил в 2025 финансовом году, согласно которому будет выделено $28,7 млрд (2,4 трлн рублей), что на 800 миллионов долларов меньше запрошенного бюджета, 21 марта сообщает издание SpaceNews.