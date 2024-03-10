Территория Героев...(126)

ВераВерная

Благодарю за пост. Ребята, отдавшие свои жизни за то чтобы мы жили, низкий вам поклон, венок Славы и Вечная память! А всем, кто в строю, завершить начатое дело, добить нацистскую гадину, остаться здоровыми и невредимыми, вернуться с Победой домой, и наводить в стране порядок. Заждались мы вас, дел очень много, без вас трудно!