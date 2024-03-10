Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Полковник Хазиев АлмазБригада полковника Алмаза Хазиева выполняла задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.
Территория Героев...(126)
Комментарии
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ВераВерная
Благодарю за пост. Ребята, отдавшие свои жизни за то чтобы мы жили, низкий вам поклон, венок Славы и Вечная память! А всем, кто в строю, завершить начатое дело, добить нацистскую гадину, остаться здоровыми и невредимыми, вернуться с Победой домой, и наводить в стране порядок. Заждались мы вас, дел очень много, без вас трудно!
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5 час.
Светлана Митленко
Все верно. Чтобы все вернулись. И в каждом городе создали свой костяк в противовес всяким там диаспорам. Нужно крепко в кулак собраться, а то поодиночке их сегодня выщелкивает всякая мразь!
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4 час.
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