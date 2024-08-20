Тайвань или Украина: очевидный выбор Соединенных Штатов

Китайская Республика становится все более опасным соседом для КНР. Американцы накачивают островитян современным оружием, не забывая при этом декларировать неделимость Китая.
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