"Будут молчать до последнего": Киев не раскрывает цели, по которым попали русские ракеты

Коллаж Царьграда Вчера 19K прочитали Рано утром 31 мая Россия ударила ракетами по Киеву. После атаки в течение часа появилось три коротких, но весьма показательных заявления официальных структур Украины – городской военной администрации, воздушных сил ВСУ и энергокомпании ДТЭК.