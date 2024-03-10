Председатель Следственного комитета дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела об угрозах ветерану СВО в Приморском крае

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что 8 марта 2024 года на территории центрального рынка в городе Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего.
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