SpaceX собрала Starship перед третьим испытательным полетом

Starship перед третьим испытательным полетом / © SpaceX Сборка 122-метровой транспортной системы Starship стала большим шагом к запуску, который, по данным SpaceX, может состояться уже в этот четверг, 14 марта.
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