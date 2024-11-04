В Крыму оценили ущерб полуострову за годы в составе Украины в триллионы рублей

РИА Новости/Константин Михальчевский Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что за время, проведенное в составе Украины, Крымскому полуострову был причинен ущерб, который оценивается в триллионах рублей.
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