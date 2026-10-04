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Экс-премьер Польши Миллер призвал Зеленского отчитаться за полученные деньги

Экс-премьер Польши Миллер призвал Зеленского отчитаться за полученные деньги

www.globallookpress.com/dts Nachrichtenagentur Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер 3 октября призвал не оказывать Украине новую помощь до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не отчитается о судьбе ранее поставленного вооружения и потраченных средств.

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