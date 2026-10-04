www.globallookpress.com/dts Nachrichtenagentur Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер 3 октября призвал не оказывать Украине новую помощь до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не отчитается о судьбе ранее поставленного вооружения и потраченных средств.