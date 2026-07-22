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«Развод» на четыре года, ультиматум для Ихтиандра и 30 копеек на такси: как знаменитые советские пары прожили вместе больше полувека

«Развод» на четыре года, ультиматум для Ихтиандра и 30 копеек на такси: как знаменитые советские пары прожили вместе больше полувека

В творческой среде, где соблазны, постоянные разъезды и съемочные романы кажутся неизбежной частью профессии, долгие браки остаются редким исключением.

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