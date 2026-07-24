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Аргументы недели

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Россия поразила выставку новейших беспилотных систем в Киевской области

Россия поразила выставку новейших беспилотных систем в Киевской области

Генеральная прокуратура Украины инициировала досудебное расследование по факту трагического удара по военному полигону в Киевской области, где в момент атаки проходила демонстрация новейших беспилотных систем «Армада».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако почему то не пригласили Каю и акушерку посмотреть!
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1 м.