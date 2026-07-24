Россия поразила выставку новейших беспилотных систем в Киевской области

Генеральная прокуратура Украины инициировала досудебное расследование по факту трагического удара по военному полигону в Киевской области, где в момент атаки проходила демонстрация новейших беспилотных систем «Армада».
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