Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Президент RFEF обсудил с Лапортой его визит в судейскую: «Он знает, что это неправильно»

Луис Рубиалес провел беседу с Жоаном Лапортой по поводу его визита в судейскую. Президент «Барселоны» зашел в комнату судей после матча 9-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх