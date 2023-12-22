У «Дорожного патруля» появились крутые новые КАМАЗы – вот что о них известно

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) появилось восемь новых грузовиков. КАМАЗы с надстройкой типа кунг и колесной формулой 4х4 поступили в автопарк «Дорожного патруля» – службы, которая призвана обеспечивать бесперебойное движение транспорта и безопасность движения в столице.
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