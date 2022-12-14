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У Франции и Марокко по 2 удара в створ в полуфинале ЧМ. Владение 61,2% на 38,8% в пользу марокканцев 

У Франции и Марокко по 2 удара в створ в полуфинале ЧМ. Владение 61,2% на 38,8% в пользу марокканцев 

Франция и Марокко нанесли по 2 удара в створ в матче 1/2 финала ЧМ-2022. При этом французская команда одержала победу 2:0, а Марокко не забило ни гола.

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