Трамп вылил ушат холодной воды на Зеленского: пора валить

Трамп после сделки с Россией по дизельному топливу заявил, что Украине нужен новый лидер. Президент США считает, что Владимир Зеленский сделал недостаточно для прекращения военного конфликта.
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