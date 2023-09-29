В России состоялась официальная премьера кроссовера Jaecoo J7: объявлены цены первой модели марки

В Москве состоялась официальная премьера кроссовера Jaecoo J7 2024. Он стал первой ласточкой новой для российского рынка марки Jaecoo, которая является суббрендом Оmoda, но при этом позиционируется выше его стандартных моделей.
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