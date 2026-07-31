В Армении силовики пришли с обыском к главному сопернику Пашиняна С утра 31 июля в доме Нарека Карапетяна – члена политсовета «Сильной Арм.
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В Армении силовики пришли с обыском к главному сопернику Пашиняна С утра 31 июля в доме Нарека Карапетяна – члена политсовета «Сильной Арм.
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