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Мы из Советского Союза

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Новости промышленности

Новости промышленности

В России появится завод за (!) 400 млрд рублей Столько компания «Русал» вложит в строительство глиноземного завода в Ленинградской области.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Какая-то невнятная разбросанность, ткани из кокоса, глинозем из Африки, мячики,  косметика, двигатели для легких самолетов, тепловозы. У нас есть стратегическая программа развития всей промышленности, с подготовкой необходимых кадров, наукой, комплексной логистикой,  или бестолковщина, что можем, то и делаем? Мы вообще знаем цели развития, или ничего не знаем, кроме способов выкачивания денег?
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