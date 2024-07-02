Новости промышленности

Геннадий Исаков

Какая-то невнятная разбросанность, ткани из кокоса, глинозем из Африки, мячики, косметика, двигатели для легких самолетов, тепловозы. У нас есть стратегическая программа развития всей промышленности, с подготовкой необходимых кадров, наукой, комплексной логистикой, или бестолковщина, что можем, то и делаем? Мы вообще знаем цели развития, или ничего не знаем, кроме способов выкачивания денег?