Republican Super PAC Gives Up On the House

“The head of a top Republican super political action committee said a batch of key states are the party’s ‘red wall’ heading into next month’s election and that the GOP is focused on bolstering Senate candidates in races including Iowa, Alaska, Maine and Ohio where Democrats are making surprising inroads,” Bloomberg reports.
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