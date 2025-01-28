Мужчина и женщина попали в больницу после ДТП в Воронеже

Происшествие случилось накануне, около 20:00 на улице Машинистов. Предварительно, 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с машиной «Мазда СХ 5» под управлением 34-летнего мужчины.