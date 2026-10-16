«Нео» впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме «Аэрофлот» установил платёжные терминалы «Нео» разработки Сбера во всех 22 окнах обслуживания флагманского офиса продаж.
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