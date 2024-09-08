Система принятия решений по вопросам ВПК указывает на жесткую борьбу за ресурсы. На недавнем симпозиуме Стратегического командования США конгрессмен Джон Гарамонди (демократ от Калифорнии) предложил, чтобы США прекратили разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel.
Ядерная модернизация в США: как бизнес покупает политиков
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Пентагон и конгрессмены -они же как правило олигархи и нагнетает ситуацию провоцируют политиков и рынок . Их надо уничтожать , а с ними буржуинов и барыг .
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8 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Для того , чтобы оседлать США и всех провокаторов войн , надо активировать полный контроль за ядерным вооружением и иметь конкретные , безоговорочные , надёжные возможности блокировать все пусковые установки на запуск . В принципе это уже давно имеется в арсенале
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8 час.
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