Ядерная модернизация в США: как бизнес покупает политиков

Пентагон и конгрессмены -они же как правило олигархи и нагнетает ситуацию провоцируют политиков и рынок . Их надо уничтожать , а с ними буржуинов и барыг .

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Для того , чтобы оседлать США и всех провокаторов войн , надо активировать полный контроль за ядерным вооружением и иметь конкретные , безоговорочные , надёжные возможности блокировать все пусковые установки на запуск . В принципе это уже давно имеется в арсенале