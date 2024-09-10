Калужская область не вошла в топ-20 регионов России по рынку труда

Специалисты РИА Рейтинг опубликовали топ регионов России по рынку труда по итогам 2023 года. Калужская область в этом рейтинге заняла 21-е местоСпециалисты РИА Рейтинг опубликовали топ регионов России по рынку труда по итогам 2023 года.
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