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Калужские новости

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Калужская область не вошла в топ-20 регионов России по рынку труда

Калужская область не вошла в топ-20 регионов России по рынку труда

Специалисты РИА Рейтинг опубликовали топ регионов России по рынку труда по итогам 2023 года. Калужская область в этом рейтинге заняла 21-е местоСпециалисты РИА Рейтинг опубликовали топ регионов России по рынку труда по итогам 2023 года.

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