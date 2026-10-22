«Бал — перезагрузка»: путешествие в эпоху Пушкина в Дворце культуры «Пролетарка». 24 октября в областном Дворце культуры «Пролетарка» проект «Бал — перезагрузка» (16+) приглашает гостей в увлекательное путешествие во времени — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.