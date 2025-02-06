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В Якутии учитель силой вытащил из класса ребенка-инвалида

В Якутии учитель силой вытащил из класса ребенка-инвалида

В Якутии прокуратура организовала проверку из-за жестокого обращения с ребенком-инвалидом в якутской школе-интернате.

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