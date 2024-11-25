Режиссёр ремейка Final Fantasy 7 рассказал о возможности увидеть трилогию на Xbox Serie...

Режиссёр ремейка Final Fantasy 7 рассказал о возможности увидеть трилогию на Xbox Series X|SВыйдут ли Final Fantasy 7 Remake и Rebirth на Xbox Series X|S? Режиссер Наоки Хамагучи не дал чёткого ответа на этот вопрос, но его заявления GamesRadar, безусловно, вселяют надежду.
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