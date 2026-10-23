Кировский районный суд Петербурга избрал запрет определённых действий подростку 2009 года рождения и молодому человеку, которые 20 октября в квартире на проспекте Народного Ополчения избили знакомого и, угрожая ножом, похитили микрофон, iPhone 14 Pro, наушники и звуковую карту на общую сумму не менее 34 тысяч рублей.