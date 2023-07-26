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Wprost: Выходящая за грань разумного наглость украинских беженцев взбесила поляков

Wprost: Выходящая за грань разумного наглость украинских беженцев взбесила поляков

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в беседе с изданием Wprost рассказал о выходящей за грань разумного наглость украинских беженцев, которая взбесила поляков.

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