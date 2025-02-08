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Русская весна

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Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе

Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе

Производство одного пластикового стаканчика на 400 миллилитров требует 52,5 грамма нефти, таким образом, для одного кофе навынос раз в день в течение месяца добывается примерно 1,6 килограмма нефти за аналогичный период, посчитала эколог, программный директор «Точки кипения — Новокузнецк» Варвара Михеева.

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