Эколог рассказала, сколько нефти нужно для производства стаканчика кофе

Производство одного пластикового стаканчика на 400 миллилитров требует 52,5 грамма нефти, таким образом, для одного кофе навынос раз в день в течение месяца добывается примерно 1,6 килограмма нефти за аналогичный период, посчитала эколог, программный директор «Точки кипения — Новокузнецк» Варвара Михеева.