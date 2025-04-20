Страна и люди
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Страна и люди

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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с признанием в обмане

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с признанием в обмане

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Они звонят людям и признаются в том, что обманули их.

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