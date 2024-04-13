Фальк: Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может быть назначен на аналогичный пост в сборной Германии. Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, DFB рассчитывает заключить трудовое соглашение с Клоппом в 2025 году, когда он успеет отдохнуть после работы в «Ливерпуле».
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