Как в СССР искали причины бокового амиотрофического склероза

Сегодня в нашей исторической рубрике — совсем необычная статья. Это достаточно длинная, но захватывающая история о том, как в 1960-е годы советская ученая Татьяна Бунина под руководством знаменитого вирусолога Льва Зильбера искала «инфекционную» причину возникновения такого страшного заболевания, как боковой амиотрофический склероз.