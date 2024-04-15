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Как в СССР искали причины бокового амиотрофического склероза

Как в СССР искали причины бокового амиотрофического склероза

Сегодня в нашей исторической рубрике — совсем необычная статья. Это достаточно длинная, но захватывающая история о том, как в 1960-е годы советская ученая Татьяна Бунина под руководством знаменитого вирусолога Льва Зильбера искала «инфекционную» причину возникновения такого страшного заболевания, как боковой амиотрофический склероз.

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