Как в СССР искали причины бокового амиотрофического склероза

Сегодня в нашей исторической рубрике — совсем необычная статья. Это достаточно длинная, но захватывающая история о том, как в 1960-е годы советская ученая Татьяна Бунина под руководством знаменитого вирусолога Льва Зильбера искала «инфекционную» причину возникновения такого страшного заболевания, как боковой амиотрофический склероз.
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